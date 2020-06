Gesundheitsministerin ruft zur Spende auf : Bedarf an Blutspenden stark angestiegen

Bedarf an Blutspenden stark angestiegen

Saarbrücken Weil die Krankenhäuser jetzt wieder schrittweise den Regelbetrieb aufnehmen und wieder mehr Operationen stattfinden, steigt der Bedarf an Spenderblut wieder, teilt das Gesundheitsministerium mit.

„Um den hohen Bedarf an Blutpräparaten decken zu können, der durch die schrittweise stattfindende Wiederaufnahme des Regelbetriebs in Krankenhäusern entsteht, werden viele Blutspenden benötigt“, teilte Bachmann mit.

Bachmann wies auf die hohen Hygienestandards hin: „Der Besuch eines Blutspendetermins erhöht nicht das Risiko für eine Ansteckung mit dem Coronavirus. An den Standorten gelten sehr hohe Hygienestandards, so dass für Blutspender keine Gefahr besteht. In den saarländischen Blutspendeeinrichtungen wurden darüber hinaus einige zusätzliche Hygienevorkehrungen getroffen.“