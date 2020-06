Misshandlung von Kindern : Gebrochene Knochen in der Corona-Pandemie

Dieses Röntgenbild zeigt einen Schädelbruch bei einem 13 Monate alten Kind. Ähnliche Verletzungen bei Säuglingen sind am Klinikum Saarbrücken zuletzt gehäuft diagnostiziert worden. Foto: picture alliance / Phanie/dpa Picture-Alliance / AIRELLE-JOUBERT/PHANIE

Saarbrücken In saarländischen Krankenhäusern gab es während des Lockdowns vermehrt Hinweise auf Misshandlungen von Kindern.

In der Corona-Pandemie wächst bei Prof. Dr. Jens Möller die Sorge um seine Patienten. Möller ist Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Saarbrücken. Ein Doktor wie aus dem Bilderbuch, weißer Bart, freundlicher Blick. Was er am Telefon über die vergangenen Wochen des Lockdowns berichtet, klingt nach Sorgenfalten. „Wir sind sehr aufmerksam, was sich bei den Kindern an Krankheitsspektren ändert“, sagt er.

Der erfahrene Mediziner spricht nicht über das neuartige Coronavirus. Sondern darüber, was manchen Kindern und Jugendlichen in den vergangenen Wochen widerfahren ist. Möller verfügt über keine repräsentativen Zahlen. Aber auf dem Winterberg haben er und seine Kollegen festgestellt, dass manche Erkrankungen, Unfälle und Verletzungen „erheblich häufiger auftreten, als wir das sonst gewohnt sind“, sagt er. Es geht um Kinder mit Blinddarmdurchbrüchen, denen man vielleicht früher hätte helfen können. Oder mit Verbrühungen, weil Familien auf zu engem Raum zusammenleben müssen. Noch alarmierender sind blaue Flecken und gebrochene Knochen, die auf Misshandlungen hindeuten. Allein fünf Schädelbrüche sah Möller in der Pandemie bei Säuglingen. Normalerweise sind es zwei bis drei in einem ganzen Jahr. „Das sind immer Kinderschutzfälle“, betont er. Das Klinikum verfügt über eine eigene Kinderschutzgruppe, in Verdachtsfällen schaltet man die Rechtsmedizin ein. Jedoch sagt Möller: „Wir sind nicht polizeiliche Kräfte, uns geht es darum: Wie muss man ein Kind zukünftig schützen?“ Bei einer Gefährdung wenden sich die Mediziner ans Jugendamt. So war es auch bei den Schädelbrüchen während der Ausgangsbeschränkungen.

Prof. Dr. Jens Möller ist Chefarzt für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Saarbrücken. Foto: Stephanie Schwarz

Am Universitätsklinikum (UKS) im Homburg haben Ärzte ähnliche Beobachtungen gemacht wie Möller in Saarbrücken. Man habe „viele Fälle von vermutlich misshandlungsbedingten Frakturen“ bei Säuglingen und älteren Kindern, sagt Eva Möhler, die Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das entspricht nach Ansicht von Möhler den Ergebnissen einer neuen Studie zu häuslicher Gewalt in der Corona-Krise in Deutschland. Sechseinhalb Prozent aller Kinder hatten während des Lockdowns unter Gewalt zu leiden. Standen die Familien unter verschärftem Druck, durch Quarantäne oder Kurzarbeit, lag die Quote höher. Das ergab eine repräsentative Umfrage, die Forscherinnen der TU München und des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung jetzt vorstellten.

Die Jugendämter können Kinder oder Jugendliche in ihre Obhut nehmen und vorläufig in einer Pflegefamilie unterbringen, wenn sie das Wohl der Minderjährigen in Gefahr sehen. Im Regionalverband Saarbrücken kam es zwischen Januar und Mai zu 120 Inobhutnahmen, im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 297.

Auch in den Landkreisen Saarlouis und Merzig-Wadern griffen die Behörden deutlich seltener ein, während der Kreis St. Wendel einen leichten Anstieg der Inobhutnahmen verzeichnete. Wie passen die rückläufigen Zahlen zu den Erfahrungen in den Kliniken? Gab es in der Summe weniger Kinder, die man schützen musste?

Einschreiten können die Ämter nur, wenn sie vom Schicksal eines Kindes erfahren. Im Regionalverband Saarbrücken gehen etwa 40 Prozent der Meldungen auf Schulen oder Kitas zurück. So war es jedenfalls vor der Pandemie. Zuletzt sank dieser Anteil auf zehn Prozent, denn die Einrichtungen hatten geschlossen. Auch von Kinderärzten aus Saarbrücken und dem Umland gingen beim Jugendamt „deutlich weniger“ Hinweise ein als gewohnt, viele Termine wurden abgesagt. Funktionieren die bewährten Rettungswege nicht mehr?