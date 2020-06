Nach Vorfall an Goldener Bremm : Saarbrücker Oberbürgermeister fordert Aufklärung über mutmaßlichen Übergriff durch Bundespolizisten

Foto: dpa/Oliver Dietze

Nach dem Vorfall am Grenzübergang Goldene Bremm bei Saarbrücken, bei dem Bundespolizisten einen älteren Franzosen aus einem Kiosk gezerrt und am Boden fixiert haben sollen, hat der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) in einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) schnellstmögliche Aufklärung über den mutmaßlichen Übergriff gefordert.

„Gestern ereignete sich am Grenzübergang Goldene Bremm in Saarbrücken ein Vorfall über den zahlreiche Medien berichten, der viele Fragen aufwirft und auf die Arbeit der deutschen Bundespolizei ein denkbar schlechtes Licht wirft“, schreibt der CDU-Politiker in dem Brief, der der Saarbrücker Zeitung vorliegt. Er schildert den Vorfall mit diesen Worten: „Ein 65-jähriger Franzose, der in einen Kiosk kam, um einen Lottoschein abzugeben, wurde von einem Bundespolizisten gepackt, aus dem Kiosk gezerrt, brutal zu Boden geworfen und fixiert. Es existiert ein Video, das den Vorgang abbildet.“

Er sei empört und protestiere gegen diese Art Kontrollen durchzuführen. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, bitte er Seehofer, sich im Namen der Bundesrepublik Deutschland bei dem Mann zu entschuldigen.