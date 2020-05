DRK Niederwürzbach als Orginsator : 68 Blutspender in der Würzbachhalle

Niederwürzbach Die Stadt Blieskastel hatte die Halle zur Einhaltung der Corona-Auflagen zur Verfügung gestellt.

Der Ortsverein Niederwürzbach swa Das Deutschen Roten Kreuzes führt regelmäßig jedes Quartal einen Blutspendetermin im Haus des DRK in der Würzbachhallenstraße durch. Überschattet von der Corona-Situation und dadurch verschärfter Auflagen der Hygienevorschriften war die Durchführung so nicht möglich. Die Anfrage des DRK an Ortsvorsteherin Petra Linz für eine Durchführung in der Würzbachhalle leitete diesen den Beigeordneten der Stadt Blieskastel Guido Freidinger weiter. Unbürokratisch genehmigte der Beigeordnete die Durchführung ohne Gebühr in der zurzeit für den normalen Hallenbetrieb gesperrten Würzbachhalle.

Guido Freidinger bedankte sich stellvertretend bei Ralf Enders und Harald Hauth beim DRK Ortsverein Niederwürzbach für deren ehrenamtliches Engagement und wies in diesem Zusammenhang auf Presseberichte bezüglicher Engpässe bei Blutspenden während der Corona-Pandemie hin. Auch sei das Engagement des DRK Niederwürzbach innerhalb der Stadt Blieskastel und darüber hinaus im Kreisverband St. Ingbert bekannt und erfahre große Wertschätzung. Ortsvorsteherin Petra Linz schloss sich dem Dank an und würdigte auch das Engagement des DRK-Ortsvereins in den vergangenen Wochen im Abstrichzentrum des Saarpfalz-Kreises in Homburg. Das in der Würzbachhalle in Anspruch genommene Mobiliar und die Sanitäreinrichtungen wurden nach Ende der Blutspende grundgereinigt und desinfiziert.