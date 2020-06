Konjunkturpaket : Saar-Kommunen loben Millionen-Entlastung

Saarbrücken Städte und Gemeinden müssen bald weniger Sozialkosten tragen. Eine Entschuldung sieht das Konjunkturpaket des Bundes allerdings nicht vor.

Die saarländischen Bürgermeister blicken nach der Einigung von CDU/CSU und SPD auf ein Konjunkturpaket wieder etwas optimistischer in die Zukunft. Zwar bedauerten sie, dass die Entschuldung durch den Bund am Widerstand von CDU und CSU scheiterte. Die Entlastung der Kommunen bei den Sozialkosten, die Erstattung krisenbedingter Gewerbesteuer-Ausfälle sowie weitere Maßnahmen seien aber ein wichtiger Schritt zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen, erklärte der Städte- und Gemeindetag.

Hans sagte, er erhoffe sich von den Maßnahmen „kräftige und spürbare Impulse, um die Corona-bedingten Schäden in Wirtschaft, Kommunen und Gesellschaft zu lindern“. Rehlinger sagte, das Paket sei „genau das richtige Signal mitten in der Krise“. Die Linke bezeichnete die Stärkung der Kaufkraft als richtig; notwendiger als die begrenzte Absenkung der Mehrwertsteuer wäre aber eine dauerhafte Anhebung der Löhne und Renten, erklärte Fraktionschef Oskar Lafontaine. AfD und FDP äußerten die Sorge, dass die Förderung von Elektro-Autos zu massiven Job-Verlusten in der saarländischen Auto-Industrie führen werden. Die Grünen vermissen eine Kopplung der Hilfen an Klimavorgaben.