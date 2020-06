Kostenpflichtiger Inhalt: Aus für weiteres Krankenhaus im Saarland? : Diakonie prüft auch eine Schließung der Neunkircher Klinik

Das Diakonie-Klinikum in Neunkirchen. Foto: Jörg Jacobi

Neunkirchen Die Einrichtung fährt „erhebliche Defizite“ ein, für den nötigen Neubau fehlt das Geld. Nun wenden sich die Klinik-Chefs an die Mitarbeiter und erklären ihnen die möglichen Optionen.

Erst Wadern, dann Dillingen, Ottweiler – und jetzt auch Neunkirchen? Dass das Diakonie-Klinikum Neunkirchen (DKN), 2015 von der Stadt an die Stiftung Kreuznacher Diakonie verkauft, auf wirtschaftlich wackligen Beinen steht, ist bekannt. Eine Bestandsgarantie für das Haus mit 308 Betten wollte der Träger schon im vergangenen Jahr nicht geben.

Seit wenigen Tagen haben die Mitarbeiter nun schwarz auf weiß, dass ihre Klinik auf der Kippe steht. In einem Brief an die Beschäftigten räumen Stiftungsvorstand Dennis Göbel und Krankenhausdirektor Leo Schwarzkopf die schwierige Lage unverblümt ein. „Wir prüfen eine Vielzahl von Optionen, die von einer Erweiterung des Leistungsspektrums auf Basis eines (Teil-)Neubaus bis hin zur ersatzlosen Schließung des Standorts DKN reichen. Die einzige Option, die wir aufgrund der erheblichen und fortbestehenden Defizite für das DKN ausschließen, ist die, den Status quo fortzuschreiben.“ Es müsse etwas passieren. Leistungen müssten mindestens kostendeckend erbracht werden, daher schließe man die Schließung unrentabler Bereiche nicht aus. Entschieden sei aber noch nichts.

Die beiden Klinik-Verantwortlichen bestätigen, dass „aufgrund dieser Defizite sowie der ungeklärten Perspektive“ neues Personal vorerst nur in Ausnahmefällen eingestellt wird. Sie versichern den Mitarbeitern, „dass wir hochgradig daran interessiert sind, unseren Standorten im Saarland eine strategische Perspektive zu geben“.

Das Gebäude des Krankenhauses ist stark sanierungsbedürftig. Ein Gutachten ermittelte 2017 einen Sanierungsstau von 48 Millionen Euro bis 2025. Da eine Generalsanierung bis zu zwölf Jahre dauern würde, will die Diakonie die Klinik neu bauen. Doch das Geld dafür fehlt. Die Diakonie kalkuliert mit 100 Millionen Euro, von denen „über 90 Prozent“ das Land tragen müsse. „Das, was das Land zu investieren bereit ist, liegt davon sehr weit entfernt“, hieß es im Februar. Daran hat sich seither wohl nichts geändert.

Lesen Sie auch Zukunft aller Standorte ungewiss : Millionenverluste für evangelische Kliniken

Leider sei das Gesundheitsministerium seit Monaten im Corona- Ausnahmemodus, schreiben Göbel und Schwarzkopf, Gespräche fänden seit längerem nicht statt. Man habe dem Ministerium auf dessen Wunsch im Mai ein Medizinkonzept vorgelegt, das strukturelle Veränderungen einschließe. Auf eine Antwort warte man.

Gesundheitsministerin Monika Bachmann und ihr Staatssekretär Stephan Kolling (beide CDU) stellen die Sache anders dar. Seit Monaten sei man mit den Verantwortlichen des Trägers und der Stadt Neunkirchen in Gesprächen, für Ende Juni sei seit Wochen ein weiterer Termin geplant. „Deshalb überrascht uns die Kritik des Krankenhausträgers sehr.“ Das Medizinkonzept sei unvollständig gewesen, erst nach mehrmaliger Aufforderung liege jetzt ein Konzept vor, das geprüft werde. Bachmann und Kolling fordern den Träger auf offenzulegen, was er an seinen Standorten zukünftig vorhat. Neben dem Diakonie-Klinikum betreibt die Kreuznacher Diakonie auch das Neunkircher Fliedner-Krankenhaus (dort hat er zusätzliche psychiatrische Betten beantragt und erwägt einen Erweiterungsbau) und das Evangelische Stadtkrankenhaus Saarbrücken.