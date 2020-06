Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunen, Kliniken, Kitas, Industrie : Was das Konjunkturpaket für das Saarland bedeutet

Mit seinem Konjunkturpaket hilft der Bund unter anderem Gemeinden, Kliniken und Schulen. Einige Maßnahmen sind aber hochumstritten. Was bedeutet die Einigung für das Saarland?

KOMMUNEN

Der „Befreiungsschlag“ für die saarländischen Kommunen ist nicht gelungen, die Übernahme der Kassenkredite durch den Bund vom Tisch. „Gerade diese Frage war für die saarländischen Kommunen besonders wichtig“, sagten der Präsident des Saarländischen Städte- und Gemeindetages und sein Stellvertreter, Hermann Josef Schmidt (CDU) und Jörg Aumann (SPD). Dennoch seien die Vereinbarungen „ein mehr als wichtiger Schritt zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen“.

Der Bund übernimmt in Zukunft bis zu 75 Prozent der Wohnungskosten für Hartz-IV-Empfänger statt wie bisher 50 Prozent. Das entlastet strukturschwache Regionen überproportional, die Saar-Kommunen rechnen mit 48 Millionen Euro im Jahr. Zudem werden den Kommunen 2020 die krisenbedingten Ausfälle der Gewerbesteuer-Einnahmen (im Saarland 140 Millionen) kompensiert. Bund und Länder sollen sich diese Aufgabe teilen.

Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sagte, den Kommunen werde mit den zahlreichen Maßnahmen des Konjunkturpakets beim Neustart aus der Krise wirksamer geholfen als mit einer reinen Altschuldenhilfe. Diese müsse trotzdem auf der Tagesordnung bleiben, denn ohne zusätzliche Hilfe des Bundes gehe es nicht. Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) bezeichnete die Hilfen als erfreulich, kritisierte mit Blick auf CDU und CSU aber: „Leider konnte beim Thema Altschulden mancher nicht über seinen Schatten springen.“ Die AfD-Fraktion sprach von einem „schwarzen Tag für das Saarland“ und drohenden Kürzungen, die Grünen von einer „herben Enttäuschung“. Linken-Fraktionschef Oskar Lafontaine monierte, der Ersatz der Gewerbesteuer-Ausfälle helfe vor allem finanzstarken Gemeinden, während die saarländischen Gemeinden ohne die Übernahme der Altschulden weiter zu wenig investieren könnten. Die SPD-Kommunalpolitiker im Saarland bezeichneten die Einigung als „insgesamt enttäuschend“ und die Haltung der CDU als „Desaster“.

WASSERSTOFF

Die Bundesregierung will Deutschland bei der Wasserstofftechnik zum „Ausrüster der Welt“ machen. Bei der Förderung des Baus von Produktionsanlagen sollen alle Regionen Deutschlands profitieren. Das passt zum Vorhaben der Landesregierung, das Saarland zur „Modellregion für Wasserstoff“ zu machen. Hierzulande gibt es bereits Pläne: In Fenne will der Energiekonzern Steag ab 2023 Wasserstoff im industriellen Maßstab gewinnen, etwa für Wasserstoff-Tankstellen. Kürzlich hat der saarländische Gas- und Stromnetzbetreiber Creos gemeinsam mit der französischen GRTGAZ Pläne für den Bau einer 70 Kilometer langen grenzübergreifenden Wasserstoff-Pipeline vorgestellt. Sie soll die Verwendung von Wasserstoff als Energieträger und Kraftstoff im Saarland, Grand Est und Luxemburg vorantreiben. Ob der Plan umgesetzt wird, soll sich bis 2022 entscheiden.

Der Energieversorger VSE will auf dem Gelände des ehemaligen Kohlekraftwerks Ensdorf ein „Wasserstoff-Distributionszentrum“ errichten, in dem das Gas für den Transport verflüssigt werden soll. Die Saarbahn will Brennstoffzellenbusse anschaffen. Bosch will in Homburg die Fertigung von Teilen für Brennstoffzellen aufbauen. Auch in der Saar-Stahlindustrie gibt es bereits Bemühungen, Stahl mithilfe von Wasserstoff und damit CO 2 -neutral zu produzieren. Allerdings wird die Branche in dem Papier nur kurz erwähnt: „Eine Nachfragequote nach klimafreundlichem Stahl wird geprüft.“

AUTOMOBILINDUSTRIE

Die Förderung für den Kauf von Elektro-Autos wird befristet bis Ende 2021 für Autos mit einem Nettolistenpreis von bis zu 40 000 Euro auf 6000 Euro verdoppelt. Außerdem sollen rund 2,5 Milliarden Euro in den Ausbau des Ladenetzes gesteckt werden. Zusätzliche Flottenaustauschprogramme zugunsten von E-Fahrzeugen gibt es für Handwerker, kleinere Unternehmen und soziale Dienste. Um die Nachfrage nach E-Bussen zu erhöhen, wird deren Förderung und Ladeinfrastruktur aufgestockt. Erst vergangene Woche hatten die Völklinger Verkehrsbetriebe (VVB) angekündigt, bis 2023 sechs Elektrobusse kaufen zu wollen.

Auch Zulieferer sollen gefördert werden. „Wir werden uns sehr dafür einsetzen, Fördergelder und regionale Cluster ins Saarland zu holen“, sagte Wirtschaftsministerin Rehlinger. Interessant könnte das für den Zulieferer ZF sein, der in Saarbrücken Acht-Gang-Hybridgetriebe in Serie baut. Bei Ford in Saarlouis steht die Einführung einer Mild-Hybrid-Version des Focus bevor.

Dennoch ist das Echo auf die Förderung der E-Mobilität geteilt: „Die Bundesregierung wird die Automobilindustrie – insbesondere die Zulieferer – massiv auf dem Weg in die Zukunft unterstützen“, sagte etwa Rehlinger. Mit der Senkung der Mehrwertsteuer gebe es zudem einen technologieoffenen Kaufanreiz für Autos. Weniger positiv sieht das Linken-Politiker Oskar Lafontaine: „Ein Drei-Liter-Auto ist umweltfreundlicher als ein E-Auto mit giftiger Batterielast.“ Der AfD-Abgeordnete Lutz Hecker erklärte, die Bundesregierung interessiere sich nicht für die Fahrzeugindustrie als tragende Säule der saarländischen Wirtschaft. Der FDP-Landesvorsitzende Oliver Luksic sagte: „Die große Koalition schnürt den Werken im Saarland von Herstellern und Zuliefern die Luft ab, dies wird viele Jobs kosten.“ Der Grünen-Landesvorsitzende Markus Tressel sieht in der Förderung hingegen eine Chance, damit die Transformation der Industrie im Saarland beschleunigt wird.

KRANKENHÄUSER

Damit die Krankenhäuser stärker in Notfallkapazitäten, IT oder Hightech-Medizin investieren können, legt der Bund ein einmaliges Drei-Milliarden-Programm auf. Für das Saarland sind das 36 Millionen Euro. Die Förderung soll an eine Ko-Finanzierung in gleicher Höhe durch die Länder gekoppelt sein, was unter dem Strich 72 Millionen Euro für die Saar-Kliniken macht. Zum Vergleich: Das Saarland fördert seine Kliniken pro Jahr mit 32,5 Millionen Euro. Die Krankenhausgesellschaft kündigt an, die Häuser würden diesen Konjunktur-Impuls „sehr schnell umsetzen“. Man sehe darin auch eine Würdigung für die Leistungen der Kliniken und ihrer Beschäftigten in der Corona-Krise.

KITAS und SCHULEN

Für den Aus-, Um- und Neubau von Kindergärten, Kitas und Krippen stellt der Bund eine Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung, fürs Saarland sind das rund 12 Millionen Euro. Zudem können das Saarland und seine Kommunen auf rund 24 Millionen Euro zusätzlich für den Ausbau von Ganztagsschulen und Ganztagesbetreuung sowie für die Digitalisierung der Schulen hoffen.

ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR

Um den ÖPNV zu unterstützen, dessen Einnahmen in der Corona-Krise eingebrochen sind, stockt der Bund in diesem Jahr die sogenannten Regionalisierungsmittel um 2,5 Milliarden Euro auf. Für das Saarland dürften das gut 30 Millionen Euro zusätzlich bedeuten.

DIGITALISIERUNG

Damit die Digitalisierung der Verwaltungen vorankommt und Bürger bis Ende 2022 alle Verwaltungsleistungen digital erledigen können, sollen Länder und Kommunen drei Milliarden zusätzlich erhalten. Das wären im Saarland rund 35 Millionen Euro.

FORSCHUNG

Die Investitionen des Bundes in Erforschung der Künstlichen Intelligenz (KI) werden bis 2025 von drei auf fünf Milliarden Euro erhöht. Die Kompetenzzentren für KI-Forschung sollen gestärkt werden. Hier dürfte man im Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Saarbrücken hellhörig werden. Inwiefern das Saarland profitieren kann, ist aber noch unklar.

GESUNDHEITSÄMTER

Damit die Ämter ihr Personal aufstocken und ihre IT modernisieren können, stellt der Bund für die nächsten fünf Jahre vier Milliarden Euro bereit. Das sind für die Gesundheitsämter der saarländischen Landkreise und des Regionalverbandes fast 50 Millionen Euro. „Höchst überfällig“ nennt das der Geschäftsführer des Landkreistages, Martin Luckas. Die für den Infektionsschutz zuständigen Landkreise trügen in Corona-Zeiten die Hauptlast.

