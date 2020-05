Gesundheitsausschuss im Saar-Landtag : „Corona-App funktioniert nur durch große Beteiligung“

Die geplante Handy-App zur Eindämmung des Coronavirus in Deutschland ist in Arbeit. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Saarbrücken Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, Magnus Jung, fordert, dass gewarnte Nutzer auch umgehend getestet werden.

Die Arbeiten an der Corona-App seien im vollen Gang, sagt Magnus Jung (SPD), Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im saarländischen Landtag. Das habe Michael Backes, Chef des Saarbrücker Helmholtz-Zentrums für IT-Sicherheit Cispa, den Ausschuss-Mitgliedern am Mittwoch in einer Sitzung bestätigt. Per Smartphone eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus nachverfolgen: Das ist die Idee hinter der Corona-App, die die Bundesregierung auf den Weg bringen möchte. Sie soll mittels drahtloser Bluetooth-Technologie erfassen, welche Smartphones einander nahegekommen sind – und Nutzer warnen, wenn sich später herausstellt, dass sie sich neben infizierten Personen aufgehalten hatten.