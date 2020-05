Saarbrücken Die Städte, Gemeinden und Kreise im Saarland wollen der IT in ihren Verwaltungen einen bislang beispiellosen Modernisierungsschub geben. Damit sollen auch die Voraussetzungen geschaffen werden, damit die Verwaltungen – wie gesetzlich vorgeschrieben – ab dem Jahr 2022 alle rund 600 Leistungen digital anbieten können, von der Ummeldung des Wohnsitzes oder der Anmeldung eines Gewerbes bis hin zur Baugenehmigung.

Deshalb soll sich in Zukunft ein zentraler Dienstleister im Auftrag des eGo-Saar um die IT der Kommunen kümmern. Infrage kommen dafür die kommunalen Zweckverbände in anderen Bundesländern. Der eGo-Saar soll diesen Dienstleister steuern und kontrollieren. Die einzelnen Kommunen sollen über das Grundpaket des Dienstleisters hinaus einzelne Leistungen aber auch in Eigenregie erbringen oder einkaufen können. Um den Zweckverband schlagfertiger zu machen, soll die Geschäftsführung mehr Befugnisse bekommen und als (vermutlich schwarz-rote) Doppelspitze mit Vier-Augen-Prinzip ausgestaltet werden.