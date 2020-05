Versorgung der Beamten : Currywurst und Gemüselasagne – THW bekocht 250 Bundespolizisten

Die THW-Helfer Stefan Neusüß und Ulrike Stähly versorgten am Rastplatz Moseltal an der A 8 Bundespolizisten. Foto: THW/Alessandro Geßner

Saarbrücken Bis zu 250 Beamte wurden so über Wochen versorgt.

Mit dem Ende der stationären Kontrollen der Bundespolizei an den Grenzen zu Frankreich und Luxemburg endet für das Technische Hilfswerk (THW) im Saarland einer seiner größten und längsten Einsätze überhaupt. Die Helfer leuchteten nachts nicht nur die beiden großen Kontrollstellen der Bundespolizei an der Goldenen Bremm und am Rastplatz Moseltal an der A8 aus, sondern bekochten jeden Tag bis zu 250 Beamte, einmal pro Woche beim Schichtwechsel der Hundertschaft sogar bis zu 300 Beamte.