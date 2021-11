Noch vor Regierungswechsel : Saar-Ministerpräsident Tobias Hans für rasche Bund-Länder-Runde zu Corona

Saarbrücken Aus der Runde der CDU-Ministerpräsidenten wächst angesichts steigender Corona-Infektionszahlen der Druck für eine rasche Bund-Länder-Runde zum weiteren Vorgehen. Tobias Hans will die Runde nutzen, um auch ein anderes wichtiges Thema anzusprechen.

Der saarländische Ministerpräident Tobias Hans sagte, es sei wichtig, dass Bund und Länder über die Corona-Thematik berieten. „Wir haben eine Regierung, die aus dem Amt scheidet. Und wir haben eine Regierung, die noch nicht gebildet ist. Es darf nicht sein, dass deswegen die Fragen, wie geht's jetzt weiter im Winter, unbeantwortet bleiben.“ Es brauche eine Richtung beim Vorgehen, insbesondere für die Hotspots, die es in Deutschland gebe. Er wolle bei einem solchen Gipfel dann aber auch über die steigenden Energiepreise reden. „Darauf erwarten die Menschen zu Recht eine Antwort. Da müssen sich Bund und Länder verständigen“, forderte Hans.

Der nordrhein-westfälische Regierungschef und Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hendrik Wüst, sagte am Dienstag beim Eintreffen zu Beratungen der CDU-Spitze in Berlin: „Die steigenden Infektionszahlen machen notwendig, dass wir sehr konzentriert, wachsam sind und entschlossen handeln, was das Thema Booster-Impfung angeht.“