Akribisch suchen Wissenschaftler und Forscher weltweit nach der Patentlösung in der Corona-Krise. Einen Schritt weiter auf dem Weg dorthin könnte nun ein Forscherteam unter Beteiligung der Universität Trier gekommen sein.

Die Volkswirtschaftlerin Professor Veronika Grimm, seit wenigen Tagen eine der fünf Wirtschaftsweisen aus Erlangen, die Wirtschaftsprofessorin Friederike Mengel von der englischen Universität Essex und der Trierer Mathematikprofessor Martin Schmidt haben ein Modell entwickelt, das viele der im Zusammenhang mit Corona entwickelten Maßnahmen und Parameter vereint. So können sie berechnen, wie sich eine Kombination dieser Maßnahmen wie Isolation von Risikogruppen, Kontaktsperre oder lange und schwere sowie asymptomatische Infektionsverläufe auf die Zahl der Todesfälle, die Dauer der Überlastung des Gesundheitssystems oder die Immunitätsrate in der Bevölkerung auswirkt. Die Daten dafür stammen vom Innenministerium und von Kollegen, aber auch vom Robert-Koch-Institut.

Eine Alternative sehen die Wissenschaftler in der Kombination mehrerer Maßnahmen. Dazu gehört etwa ein spezieller Schutz der Risikogruppen bei gleichzeitig mehr erlaubten Kontakten für weniger gefährdete Gruppen in Verbindung mit der Nutzung einer sogenannten Tracing-App, die die sozialen Kontakte von Infizierten zurückverfolgen kann. Dies kann demnach die Zahl der Todesfälle, die Belastung des Gesundheitssystems und die Immunitätsrate in der Bevölkerung beeinflussen. „Eine App bringt aber nur etwas, wenn zwei Umstände erfüllt sind: Es müssen viele Menschen mitmachen, mindestens 70 Prozent der Nicht-Risikogruppe. Und das Gesundheitssystem und die Behörden müssen schnell reagieren und die Infektionsketten ermitteln“, sagt der Mathematiker. Machten nur 40 Prozent der Nicht-Risikogruppe bei der Tracing-App mit, gebe es auch keinen signifikanten Effekt, also nicht weniger Tote. Von daher setzt er auf eine große Beteiligung. Die Hoffnung der Wissenschaftler liegt nun darin, mit ihrer Modellrechnung der Politik eine „verlässliche Entscheidungsgrundlage zu geben bei der Suche nach Wegen, das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben wieder anzukurbeln“, sagt Martin Schmidt. Schließlich gebe es derzeit jenseits weiterer Lockerungen keine Debatte darüber, was zusätzlich getan werde, um die Sicherheit weiter zu erhöhen.