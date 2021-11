Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : Bundesweite Inzidenz über 400 - Auch drei saarländische Landkreise über einer Inzidenz von 400

Die Regeln ziehen bundesweit aufgrund der enorm steigenden Inzidenzwerte an. Foto: dpa/Zacharie Scheurer

Saarbrücken/Berlin Ungebremst scheinen die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus nach oben zu schnellen. Der Deutschland-Wert hat heute erstmals die 400er-Marke überschritten. Auch in drei saarländischen Landkreisen wurde diese Marke bereits überschritten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ-Redaktion und dpa

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwoch 972 Neuinfektionen für das Saarland gemeldet. Am Vortag waren es 266 gewesen. 57588 Infektionen gab es damit hierzulande seit Beginn der Pandemie. Die Gesundheitsämter registrieren außerdem einen neuen Todesfall. 1099 Menschen starben damit seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Covid-19.

Die Inzidenz erreicht derweil täglich neue Höchstwerte. Sie liegt jetzt saarlandweit bei 398,6, gestern bei 364,3. Mittlerweile sind drei Landkreise über 400. Im Kreis Saarlouis ist die Inzidenz mit 485,2 seit Tagen bereits am höchsten. Auch sie stieg erneut an. Am Vortag hatte sie noch 465,6 betragen. Einzig die Landkreise Neunkirchen (293,5) und St. Wendel (281,1) sind noch unter einer 300er Inzidenz.

Bundesweite Inzidenz über 400

Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten Corona-Neuinfektionen hat abermals einen neuen Höchststand erreicht. Zudem stieg die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des RKI vom frühen Mittwochmorgen erstmals seit Beginn der Pandemie über 400. Den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche gab das Institut mit 404,5 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 399,8 gelegen, vor einer Woche bei 319,5 (Vormonat: 106,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 66 884 Corona-Neuinfektionen - im Vergleich zu 52 826 Ansteckungen vor genau einer Woche. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.05 Uhr wiedergeben.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 335 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 294 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5 497 795 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Dienstag mit 5,60 an (Montag: 5,28). Der Wert spielt eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Bei Überschreitung der Grenzwerte 3, 6 und 9 in den Bundesländern können dort jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängt werden.