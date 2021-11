Corona-Zahlen von Dienstag in Merzig-Wadern : 108 Corona-Fälle im Kreis gemeldet

Merzig-Wadern Am Dienstag sind in Merzig-Wadern 108 weitere Corona-Infektionen gemeldet worden. Der Inzidenzwert liegt bei 372,1.

Der Landkreis meldet am Dienstag 108 neue Corona-Infektionen im Grünen Kreis. Von den Betroffenen leben 47 in Merzig, 25 in Beckingen, 15 in Losheim am See, elf in Mettlach, fünf in Wadern, drei in Perl und zwei in Weiskirchen. Unter den Infektionen wurde 95 Mal die Deltamutation festgestellt. Aktuell sind nachweislich 599 Menschen im Kreis mit Covid-19 infiziert; 248 in Merzig, 107 in Beckingen, 73 in Losheim am See, 69 in Mettlach, 60 in Wadern und je 21 in Perl und Weiskirchen.