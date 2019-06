Angerichtet, um gerichtet zu werden : „Das Fest“ zum Finale der Saarbrücker Perspectives

Saarbrücken Auf dem Festival Perspectives wird Cyril Testes Version von Thomas Vinterbergs „Das Fest“ zum Besten gegeben.

Zum Finale der Saarbrücker Perspectives war im E-Werk nun eine Mischform von Vinterbergs „Fest“ zu sehen – Regisseur Cyril Teste und das in Annecy beheimatete Collectif MxM machten daraus gewissermaßen ein Filmstück, das Theater und Kino miteinander paarte und uns eine (am Ende von stehenden Ovationen begleitete) Sternstunde künstlerischer Vergegenwärtigung bescherte. Was sie selbst eine „filmische Performance“ nennen, führen Teste und MxM in ihrer „Das Fest“-Adaption zu makelloser Perfektion. Ganz klassisch inszenieren sie Vinterbergs Filmdrama-Inzest einerseits als (auf deutsch übertiteltes) Theaterstück, machen daraus aber zugleich einen Live-Film mit eingeblendeten Großaufnahmen, wodurch sich nicht nur die Darstellungsebenen auf hinreißende Weise erweitern, sondern auch die (so den rückwärtigen Teil der Bühne raffiniert mit ausnutzenden) Räume, Perspektiven und selbst die Realitätsebenen. Letzteres immer dann, wenn plötzlich die tote Linda einer Fata Morgana gleich auf der Leinwand über der Bühne eingeblendet wird.