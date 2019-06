Häusliche Gewalt : Familienvater bedroht Frau und Sohn mit Axt

Freisen Ein Mann hat seine Familie mit einer Axt bedroht, die Polizei nahm den Familienvater über Nacht in Gewahrsam. Heute morgen gab es einen weiteren Zwischenfall.

In Freisen hat bereits in der Nacht auf Samstag ein 51-jähriger Mann seine 41-jährige Frau und seinen Sohn mit einer Axt bedroht. Es soll einen Streit gegeben haben, in dessen Verlauf es zu „häuslicher Gewalt“ gekommen sei, wie Polizeiführer Nauert auf Nachfrage mitteilt. Mutter und Sohn konnten das Haus allerdings unverletzt verlassen.