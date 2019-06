Länderübergreifende Zusammenarbeit : Saarland will Jagd nach Intensivtätern forcieren

Saarland will Jagd nach Intensivtätern forcieren

Saar-Innenminister Klaus Bouillon (CDU) will das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken. Foto: dpa/Oliver Dietze

Kiel/Saarbrücken Die Saar-Polizei kooperiert enger mit anderen Bundesländern beim Kampf gegen Kriminalität. Dabei geht es etwa um Drogen- und Sexualdelikte.

Das Saarland will zusammen mit Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum sorgen und Straftaten bekämpfen. Auf der Innenministerkonferenz in Kiel unterzeichnete der saarländische Innenminister Klaus Bouillon (CDU) am Freitag mit seinen vier Amtskollegen eine entsprechende Kooperationsvereinbarung.