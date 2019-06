Rettungsaktion : Feuerwehr rettet zwei Kinder aus verschlossenem Auto

Die Feuerwehr musste mehrere Kinder in Hassel aus einem verschlossenen Auto befreien. Foto: Florian Jung, Feuerwehr IGB

St. Ingbert Zwei kleine Kinder haben sich am Freitagnachmittag in Hassel versehentlich in einem Auto eingeschlossen.

Da der Schlüssel im Zündschloss steckte, konnten die Eltern die Tür nicht von außen öffnen. Wegen steigender Temperaturen sorgten sich die Eltern um das Wohlergehen der Kinder und verständigten die Feuerwehr.

Da von außen der Gesundheitszustand der Kinder nicht sicher zu beurteilen war und somit von einer akuten Gefahrenlage ausgegangen werden musste, entschieden sich die Einsatzkräfte für eine zügige Notfalltüröffnung. Die beiden Kinder waren dann zügig befreit. Vorsorglich wurden sie im Anschluss von Feuerwehrleuten versorgt. Für schnelle Aufmunterung und lachende Augen sorgten Spielzeuge, welche die Einsatzkräfte den Kindern schenkten.