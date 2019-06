Proteste für eine bessere Zukunft : „Wir sind hier. Und wir sind laut“

Vom Rathaus in St. Ingbert zogen rund 200 Teilnehmer der „Fridays for Future“-Demo für den Klimaschutz durch die Stadt. Foto: Cornelia Jung

St. Ingbert „Fridays for future“ in St. Ingbert: Friedlicher Demonstrationszug mit rund 200 Teilnehmern durch St. Ingbert.

Aus Niedergailbach sind sie mit Zug und Bus angereist, um sich einzumischen hinsichtlich einer besseren Zukunft: die junge Studentin Laura und ihre Mutter Claudia. Die beiden haben weder Kosten (rund 15 Euro für die Tickets) noch Fahrzeit gescheut (etwa eine Dreiviertelstunde), um dabei zu sein auf dem St. Ingberter Marktplatz. „Herbizid. Fungizid. Insektizid (...) Diese und andere Umweltgifte haben Sie auf ihrem Demo-Schild aufgelistet. Und am Ende liest man „Suizid“. Nach polizeilichen Schätzungen haben rund 200 Teilnehmer an der jüngsten „Friday for future“-Veranstaltung in der Mittelstadt teilgenommen. Sie sind friedlich an diesem Freitag durch die Straßen gezogen. Um Aufmerksamkeit mussten sie nicht betteln, die kam von selbst.