Wetterbericht : Heute mehr Wolken – aber der Hochsommer bleibt dem Saarland erhalten

Saarbrücken Ganz so heiß wie zuletzt wird es wohl am heutigen Donnerstag nicht. Aber von einer echten Abkühlung oder sogar ergiebigen Regenfällen kann nicht die Rede sein. Der Sommer hält die Region im Griff. Die aktuellen Aussichten für die nächsten Tage.

Mehr Wolken als purer Sonnenschein – so zumindest kündigen es Meteorologen für den Vormittag an. Dann aber soll mehr und mehr blauer Himmel im Verlauf des heutigen Donnerstags, 14. Juli, zu sehen sein. Die Sonne setzt sich durch. Vereinzelte Regenschauer und Gewitter sollen einen Bogen ums Saarland machen.

Die Temperaturen bleiben etwas unter den Vortageswerten, aber weiterhin hochsommerlich. So kündigen Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) um die 30 Grad an. Auch in höheren Lagen wird es unwesentlich frischer.