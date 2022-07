So wird unser Wetter : Gluthofenhitze nähert sich

In dieser Woche steht uns hochsommerliches Wetter bevor. Achtung, insbesondere zum Wochenwechsel können die Temperaturen nahe 40 Grad erreichen! Das liegt an einer stabilen Hochdruckzone, welche vom Atlantik bis über weite Teile Mitteleuropas reicht.

In Verbindung mit einem flachen Tief über der Iberischen Halbinsel gelangt die Glutofenhitze über Süd- und Südwesteuropa ab Wochenmitte zeitweise auch in unsere Region. Wegen der andauernden Trockenheit herrscht hohe Feld- und Waldbrandgefahr. Grillpartys sollten daher unter Kontrolle stattfinden. Außerdem sollte vermieden werden glimmende Zigarettenstummel oder andere leicht entzündliche Stoffe unbedacht wegzuwerfen!

Mittwoch: Oft strahlt die Sonne schon gnadenlos. Nur noch einige zarte Wolkenfelder halten sich am Himmel. Dazu klettern die Temperaturen zum Nachmittag fast überall in der Region deutlich über die 30-Grad-Marke. Freibäder bieten dabei wohltuende Erfrischung. Bei längerem Sonnenbaden sollte man sich wegen des hohen UV-Indexes tüchtig eincremen.

Weiterer Trend: Auch am Wochenende und zu Beginn der folgenden Woche bleibt es sonnig, trocken und hochsommerlich heiß. Achtung, am Sonntag und Montag droht voraussichtlich Rekordhitze mit Werten teils über 40 Grad!

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 9 bis 12, Dienstag 12 bis 15, Mittwoch 14 bis 17, Donnerstag 13 bis 16. Höchsttemperatur in Grad: Montag 25 bis 28, Dienstag 28 bis 31, Mittwoch 33 bis 36, Donnerstag 30 bis 33. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag bis Donnerstag 0 bis 5. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag bis Donnerstag 0. Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 11 bis 12, Dienstag 12 bis 13, Mittwoch 14 bis 15, Donnerstag 13 bis 14. Windrichtung und -stärke: Montag Nordost 3, Dienstag Ost 2 bis 3, Mittwoch variabel 3 bis 4, Donnerstag Nordost 3 bis 4.