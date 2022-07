Wetterbericht : Start in neue Hochsommer-Woche: Abermals rollt Hitzewelle aufs Saarland zu

Saarbrücken Jeden Tag bis zur Wochenmitte etwas heißer – darauf müssen sich die Menschen im Saarland in dieser Woche einstellen. Und dabei bleibt es weiterhin trocken, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Die Aussichten im Detail.

Mit Wolken startet das Saarland in die neue Woche. Am Montag, 11. Juli, zeigen sie sich noch verstärkt. Hier und da kann am Vormittag auch nochmals etwas Sprühregen niederkommen. Doch im Laufe des Tages ziehen sie ab, und die Sonne soll sich mehr und mehr durchsetzen. Das melden die Fachleute beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Die Temperaturen erreichen im Vergleich zu dem, was für die kommenden Tage angekündigt wird, eher noch Verschnaufgrade. So reichen sie heute an die 28 Grad heran. In höher gelegenen Regionen sind es zwischen 21 und 24 Grad. Dazu weht der Wind schwach bis mäßig.

Nur gering bewölkt zeigt sich die Nacht auf Dienstag. Dementsprechend trocken soll es bleiben. Lediglich ein paar Nebelfelder sind örtlich möglich. Die Temperaturen sinken auf bis zu 14 Grad.

Am Dienstag wird erneut die 30-Grad-Marke geknackt. Im Bergland pendeln sich die Werte bei 24 bis 26 Grad ein. Auch wenn sich dichte Schleierwolken zwischendurch ankündigen, ist mit einer Abkühlung, geschweige denn mit Regen nicht zu rechnen.

Entsprechend milder präsentiert sich die Nacht auf Mittwoch. Die Minimalwerte, die Meteorologen erwarten, liegen zwischen 16 und zwölf Grad. Es gibt kaum Wolken.

Heiße Temperaturen am Mittwoch im Saarland

Die Grade legen am Mittwoch ein weiteres Mal zu. Der DWD kündigt bis zu 34 Grad an. Sogar in Höhenlagen zeigt das Thermometer bis zu 29 Grad, Der Tag startet heiter, zieht sich aber von Norden her zu. Nicht ganz auszuschließen sind Regenschauer. Doch überwiegend bleibt es niederschlagsfrei.

Die Nacht auf Donnerstag könnte noch ein paar Tropfen übrig haben. Dieses Risiko nimmt indes in der zweiten Hälfte ab. Milde Werte von 17 bis elf Grad sind prognostiziert.

Nur geringfügig frischer wird nach bisheriger Vorausschau der Donnerstag, wenn bis zu 30 Grad avisiert sind. Die Sonne dominiert. Es weht schwach.