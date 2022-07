Ehemaliges Schulhaus und Turnhalle werden saniert : Im Stadtrat Völklingen geht’s um Projekte in Wehrden

Völklingen Amazon wird voraussichtlich Parkplatz bauen können.

Des Weiteren geht es in der Sitzung um die geplante Sanierung des Interkulturellen Kompetenzzentrums im ehemaligen Schulhaus in der Saarstraße in Wehrden, in dem insbesondere die Arbeitskammer und der Verein „Baris – Leben und Lernen“ verschiedene Angebote vorhalten. Das Gebäude soll, wenn alles nach Plan läuft, für 1,5 Millionen Euro saniert werden, 90 Prozent durch Fördermittel finanziert, 150 000 Euro durch die Stadt. Auch die an das ehemalige Schulgebäude angrenzende Sporthalle Wehrden soll saniert werden, hier geht die Stadtverwaltung von 820 000 Euro Kosten aus, wiederum zu 90 Prozent gefördert. Auch hier ist der Eigenanteil – wie beim Kompeztenzentrum – bereits in den Haushalt eingestellt. Wiederum Wehrden ist betroffen, wenn es in der Sitzung um Neugestaltung der Straße Im Gerstengarten geht. Die Verwaltung geht von knapp 400 000 Euro Gesamtkosten aus, ein Teil könnte wiederum gefördert werden, aber auch Zahlungen der angrenzenden Grundstückseigentümer im Rahmen der „noch zu ermittelnden Beiträge nach der Ausbaubeitragssatzung“ sollen zur Finanzierung beitragen.