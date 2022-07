Arbeiten an der Fahrbahn : Autofahrer aufgepasst: Neue Baustelle auf der A 8 am Autobahndreieck bei Saarlouis nächste Woche

Autofahrer aufgepasst: Neue Baustelle auf der A 8 am Autobahndreieck bei Saarlouis nächste Woche

Arbeiten an der Fahrbahn

Neuer Asphalt für die Fahrbahn am Autobahndreieck Saarlouis. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Jochen Tack

Saarlouis An zwei Tagen müssen sich Verkehrsteilnehmer zwischen dem Autobahndreieck Saarlouis und Dillingen-Süd auf Beeinträchtigungen einstellen. Wann gearbeitet wird und was ansteht – die Infos im Überblick.

Am Mittwoch und Donnerstag, 20./21. Juli, sind nach bisherigen Plänen Arbeiter zugange, die Strecke mit Asphalt auszubessern. Konkret betroffen: der Abschnitt zwischen Autobahndreieck Saarlouis und Dillingen-Süd in Richtung Neunkirchen.

Dabei wird aber die Strecke nicht komplett gesperrt, heißt es dazu. Über die Überholspur können Verkehrsteilnehmer an der Baustelle vorbeifahren.

Außerdem arbeiten die Beschäftigten nur stundenweise. Die Zeiten außerhalb des Berufsverkehrs sollten reichen, heißt es dazu in einer schriftlichen Information der Autobahn-Gesellschaft in Neunkirchen. An beiden Tagen werde zwischen 7.45 und 16 Uhr gebaut.