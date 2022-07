Wetterbericht : Sommer im Saarland bringt hohe Sonnenbrandgefahr mit sich – und es soll noch heißer werden

Saarbrücken Wiesen und Felder sind vielerorts wegen der anhaltenden Trockenheit braun. Auch den Wäldern setzt der fehlende Regen zu. Zudem steigt das Risiko, sich einen Sonnenbrand einzufangen. Der Deutsche Wetterdienst schätzt die Gefahr dafür am heutigen Dienstag sehr hoch ein.

Der Hochsommer beschert den Freibädern und Straßencafés großen Zulauf. Aber er hat auch Schattenseiten. So steigt die Waldbrandgefahr wegen des trocken-heißen Wetters. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach meldet für die Region am heutigen Dienstag, 12. Juli, die zweithöchste Warnstufe und schätzt damit die Gefahr hoch ein.