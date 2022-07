Wettervorhersage : Es wird heiß im Saarland – so wird das Wetter in den kommenden Tagen

Es wird heiß im Saarland – so wird das Wetter in den kommenden Tagen

Es wird heiß und sonnig im Saarland. Die Aussicht für die gesamte Woche im Überblick.

Die Hobbygärtner im Saarland müssen in der kommenden Woche weiter fleißig gießen. Denn es wird heiß und Regenwolken sind auch nicht in Sicht.

Der Sonntag zeigt sich laut Angaben des Deutschen Wetterdienst (DWD) heiter bis wolkig. Die Temperaturen bleiben bei 20 bis 24 Grad warm, aber noch nicht heiß. In der Nacht wird es bei neun bis 13 Grad frisch.

Der Montag startet Montag anfangs stark bewölkt bis bedeckt. Im Laufe des Tages lockert es aber auf. Dann werden laut DWD zwischen 23 und 28 Grad erwartet, dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind. Also das perfekte Wetter um die Wäsche draußen aufzuhängen. Nachts kühlt es ab auf 15 bis sieben Grad.

Am Dienstag geht es sonnig weiter. Der DWD prognostiziert sommerliche Temperaturen bis zu 31 Grad. Im Tagesverlauf können dünne Schleierwolken durchziehen, aber es bleibt niederschlagsfrei.

Am Mittwoch wird es dann bei Temperaturen zwischen 30 und 34 Grad richtig heiß. Nachts kühlt es dann auch nur noch auf 17 bis 12 Grad ab.

Laut Prognose des Deutschen Wetterdiensts klettern die Temperaturen zum Wochenende hin auch erneut. So könnten am kommenden Wochenende Spitzenwerte bis zu 40 Grad erreicht werden. Niederschläge bleiben im Wochenverlauf voraussichtlich aus. Nur am Wochenende besteht die Chance auf leichten Regen.