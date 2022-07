Warnung von Ministerium und Wetterdienst : Waldbrandgefahr im Saarland erreicht neuen Warnwert – diese Regeln gelten jetzt

Saarbrücken Schon wieder haben Hitze und Trockenheit das Saarland im Griff. Die Brandgefahr in den Wäldern steigt deutlich, warnt das Innenministerium. Der Saar-Waldverein nimmt sie ernst – und zieht Konsequenzen.

Im Saarland steigen in den kommenden Tagen nicht nur die Temperaturen deutlich – auch die Waldbrandgefahr wächst akut. Schon für diesen Dienstag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) angesichts der anhaltenden Trockenheit für fast das ganze Saarland die zweithöchste Gefahrenstufe (vier von fünf) voraus, nämlich „hohe Gefahr“. Am Mittwoch wird diese Warnstufe sogar im ganzen Land gelten. Und Regen ist im Saarland in den kommenden Tagen nicht in Sicht. Saar-Innenminister Reinhold Jost (SPD) rief daher am Montag alle Saarländer zum „verantwortungsvollen Umgang mit der Natur“ auf. „Schützen sie Mensch und Natur!“, schrieb er.