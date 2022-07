Wetterbericht : Freibad-Wetter von früh bis spät: So startet das Saarland in die Sommerferien

Freibad-Wetter von früh bis spät: So startet das Saarland in die Sommerferien

Saarbrücken Letzter Schultag vor den großen Ferien – und der zeigt, wie es zu Beginn der sechswöchigen Auszeit losgeht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt fürs Wochenende weiter Hochsommer an. Die Aussichten im Detail.

Wer an diesem Wochenende nicht gleich in die Ferne schweift, hat zuhause Hochsommer pur. Die Sonne bleibt dem Saarland bis auf ein paar Schönheitsflecken durchgehend erhalten. Einen heißen Start in die Schulferien sagen die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach der Region voraus.