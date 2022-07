Grundschule Auf der Lehn Illingen : So ein Zirkus in der Illinger Grundschule

Ob Reifenturnen oder Hula-Hoop, die kleinen Artisten probten eifrig. Foto: Maria Boewen-Dörr

Illingen Mitmach-Zirkus war das Motto in der letzten Schulwoche vor den Ferien in der Grundschule auf der Lehn in Illingen. Die Kinder probten eifrig für die Aufführungen.