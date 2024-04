Saarbrücker blickt auf Politiker-Karriere zurück Werner Schreiber: „Das war der größte Fehler meines Lebens“

Als Werner Schreiber 65 Jahre alt wurde, dachte er gar nicht daran, sich nach einem ereignisreichen, oft hektischen und nicht selten nervenaufreibenden Berufsleben in der Politik in den entspannten Ruhestand zu begeben. Stattdessen baute er im Saarland ein Netzwerk auf, aus dem im Juni 2006 der Verein „Gesundheitsregion Saar“ hervorging. Schreiber, der ehemalige saarländische CDU-Landtags- und Bundestagsabgeordnete sowie Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit in Sachsen-Anhalt (1990 bis 1993), rief den unabhängigen Verein ins Leben, um die medizinische Versorgung im Saarland in ihrer ganzen Bandbreite transparenter zu machen. Der Gründer übernahm auch den ehrenamtlichen Vorsitz.