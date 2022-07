Veranstaltungstipps : Warum nicht mal führen lassen – vielleicht zur Gartenapotheke?

Echte Kamille ist eine der am häufigsten angewendeten Heilpflanzen. Sie wird verwendet bei Magen-Darm-Erkrankungen. Sie wirkt unter anderem antibakteriell, beruhigend, und entzündungshemmend. Foto: dpa/Martin Schutt

St. Wendel Die Schulferien starten, dementsprechend legt der Veranstaltungsreigen im St.Wendeler Land eine kleine Verschnaufpause ein. Aber dennoch muss keine Langeweile aufkommen. Wir haben ein paar Tipps fürs kommende Wochenende zusammengestellt.

Gift- oder Heilkraut

Die Dosis macht das Gift, oder? Ob dieses Sprichwort stimmt, kann am Samstag, 23. Juli, ab 16 Uhr nachgespürt werden. Und zwar in Nohfelden. Dort befindet sich an einem trockenen Südhang auf rund 4000 Quadratmetern ein privater Gift- und Heilkräutergarten. 1972 entstand die Idee zu dem Garten, Initiator war der im vergangenen Jahr verstorbene Dr. Karl-Heinz Potempa.

In seinem Sinne wird der Garten von seiner Familie weitergeführt und Ulrike Potempa, Fachapothekerin für Offizin-Pharmazie, bietet weiterhin Führungen an. Anmeldung per E-Mail an: ulrike.potempa@gmx.de. Tel.: (0 68 52) 80 27 44. Die Teilnahme kosten zehn Euro pro Person, Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Treffpunkt: An der Kupferschmelz 6 in Nohfelden.

Auf der Skulpturenstraße

Eine 20 Kilometer lange und geführte Wanderung über die Straße der Skulpturen hat der Verein „Straße des Friedens – Straße der Skulpturen“ organisiert. Das internationale Steinbildhauersymposium in St. Wendel jährte sich im vergangenen Jahr zum 50. Mal. Es bildete den Anfang der späteren Skulpturenstraße. Bei der Führung wandern die Teilnehmer entlang der Straße der Skulpturen vom Steinbildhauersymposium Baltersweiler zum Bostalsee.

Die Wanderung dauert zwischen sechs und sieben Stunden, Treffpunkt um 10 Uhr ist der Parkplatz am Symposionsgelände in Baltersweiler. Teilnehmer zahlen zehn Euro pro Person. Weitere Infos und Anmeldung per E-Mail an: info@strasse-des-friedens.com. Oder unter der Tel. (0 68 51) 9 37 89 63.

Nägel schmieden im Hochwald

An diesem Samstag, 23. Juli, steht das Nagelschmiedefest in Sitzerath im Veranstaltungskalender der Gemeinde Nonnweiler. Ab 16 Uhr zeigt Nagelschmied Siegbert Schmitt, wie in früheren Zeiten die Nägel geschmiedet wurden. Gar keltische Handwerkskunst möchte die Kelten-Gruppe Treveromagos demonstrieren. Ab 18 Uhr unterhält Ferdinand der Sänger die Gäste rund um die historische Nagelschmiede mit Drehleier und Laute.

Veranstalter sind der Ortsrat, die Garten- und Naturfreunde Sitzerath sowie die Gemeinde Nonnweiler. Das Nagelschmieden hat im Hochwald eine lange Tradition. Schon Mitte des 17. Jahrhunderts entstanden die ersten Eisenhütten. Alles, was man zur Eisengewinnung brauchte, gab es reichlich: Erz, Wald und Wasser.

Zaubershow an der Nahequelle

Dieser Tipp ist zwar eigentlich ein Teil der Ferienfreizeit der Gemeinde Nohfelden, aber es ist die ganze Familie angesprochen: An diesem Sonntag, 24. Juli, wird es zauberhaft an der Nahequelle in Selbach. Denn um 15 Uhr beginnt dort ein großer Hokuspokus. Die Zaubershow ist laut Veranstalter allen Altersklassen angepasst und so gestaltet, dass Jung und Alt auf ihre Kosten kommen.

Die Veranstaltungen sind demnach kostenfrei. „Kommt vorbei, taucht ein in die Welt der Zauberei und lasst euch von der Magie und den Tricks in den Bann ziehen“, heißt es in der entsprechenden Ankündigung. Weitere Zaubershows sind für die Sonntage 7. und 21. August geplant. Beginn ist jeweils um 15 Uhr.

Punk in Kusel

Und hier mal was ganz anderes, knapp hinter der Landkreis-Grenze und eher etwas für die Alt-Punks unter den SZ-Lesern – vorausgesetzt sie kommen damit klar, dass die Stimme von Slime nicht mehr die von Dirk „Diggen“ Jora ist, denn der Sänger hat die Band Mitte 2020 verlassen. Doch der Rest der Truppe macht weiter – mit neuem Sänger und neuem Album.

„So frisch, angriffslustig, zielgerichtet und gleichzeitig fest auf beiden Beine stehend, haben Slime seit langer Zeit nicht mehr geklungen“, heißt es in der Ankündigung des Konzerts an diesem Freitag in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel. Ab 19.30 Uhr haut Slime mit Sänger Tex Brasket Stücke aus dem neuen Album raus, dem geneigten Publikum wird aber sicherlich auch der eine oder andere Klassiker zu Gehör gebracht werden.

