Ehrenamtliche Nachtbürgermeister benannt : Saarlouis hat einen Sündenbock für die Altstadt gefunden

Meinung Ein ehrenamtlicher Nachtbürgermeister soll nun in Saarlouis alle Probleme lösen, denen Politik und Verwaltung seit Jahren einigermaßen ohnmächtig gegenüberstehen. Dass sich auf die Stelle fast niemand beworben hat, ist angesichts des irrsinnig umfangreichen Aufgabenkatalogs nur verständlich: Der Nachtbürgermeister soll für alle ständig erreichbar sein, als Mediator in jahrelang schwelenden Konflikten vermitteln, als Streetworker die Kids von der Straße holen, auch noch Leerstände in der Altstadt beheben, nicht zuletzt Öffentlichkeitsarbeit auf allen Kanälen betreiben, das Image der angeschlagenen Altstadt verbessern und Konzepte für Veranstaltungen und Workshops erstellen und darüber auch noch ständig allen Gremien schön Bericht erstatten.