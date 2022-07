Verspätung, Umleitungen, Annullierungen : Ferienbeginn und Chaos an deutschen Flughäfen – worauf Passagiere unbedingt achten sollten

Foto: dpa/Frank Augstein 13 Bilder Chaos an deutschen Groß-Flughäfen wegen Personalmangels

Saarbrücken/Frankfurt Stundenlange Wartezeiten am Terminal und an den Sicherheitskontrollen sowie Chaos an den Gepäcklaufbändern: Viele Flugpassagiere müssen sich seit Wochen mit erheblichen Problemen an den großen Airports in Deutschland herumschlagen. Zum Start der Sommerferien im Saarland hier ein paar Tipps.