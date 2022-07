Wetterbericht : Blitz trifft Straßenlaterne: Sonst ziehen Gewitter am Saarland vorbei – Wieder Sonne und Wolken im Wechsel

Saarbrücken Ein Blitzeinschlag registrierte die Polizei im Saarland. Ansonsten blieb es ruhig, was die Gewitter in der Nacht betrifft. Die Aussichten sind heiter bis sonnig. Das weitere Sommerwetter, wie es der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraussagt.

Gewitter und Regen sind größtenteils am Saarland vorbeigezogen. Ergiebige Schauer blieben aus. Die Polizei registrierte lediglich nach einem Blitzeinschlag in eine Straßenlaterne in Wadgassen am späten Mittwochabend, 20. Juli, den Ausfall der Beleuchtung. Weitere Einsätze wurden nicht registriert.