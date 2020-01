Datenschutz : Datenschutz: Kommunen dürfen WhatsApp nutzen

Saarbrücken Im vergangenen Jahr hat die saarländische Landesbeauftragte für Datenschutz, Monika Grethel, die WhatsApp-Angebote einzelner Kommunen auf ihre Vereinbarkeit mit dem Datenschutz überprüft.

Auch was die technische Umsetzung des WhatsApp-Angebotes bei den Kommunen angeht, konnte die Datenschutzbeauftragte keine Verstöße feststellen. Ebenfalls geprüft haben die Datenschützer, inwiefern personenbezogene Informationen, die in den Nachrichten-Texten und -inhalten enthalten sein könnten, gegenüber WhatsApp offenbart werden. „Die dabei zur Anwendung kommende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung entsprach nach unserer Bewertung dem Stand der Technik, so dass davon ausgegangen werden kann, dass technisch sichergestellt ist, dass WhatsApp keine Kenntnis von den Inhalten der Kommunikation zwischen Bürger und Kommune erhält“, sagte Grethel Aus datenschutzrechtlicher Sicht sei die Eröffnung einer Kontaktmöglichkeit für Bürger über WhatsApp durch Kommunen daher nicht zu beanstanden, teilte die Datenschutzbeauftragte mit. Hiervon getrennt sei jedoch die Frage, ob staatliche Stellen es mit ihrer aus dem Grundgesetz folgenden Schutz- und Gewährleistungspflicht vereinbaren könnten, wenn sie Dienste eines Dritten in Anspruch nähmen, dessen Geschäftsmodell auf datenschutzrechtlich fragwürdigen Methoden basiert.