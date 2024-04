Illingen Illingen: Schiedsrichter Patrick Alt war ein gefragter Vorleser

Die Grundschüler „Auf der Lehn“ hatten schon einen Tag vor dem „Tag des Buches“ ein Lesefest. Als Vorlesepaten agierten Bürgermeister Andreas Hübgen in der Klassenstufe eins, Bernhard Vetter, ehemaliger Schulleiter in Ludwigsburg (Baden-Württemberg) in Klassenstufe zwei, die ehemalige Schulleiterin der Grundschule „Auf der Lehn“, Claudia Jordy in Klassenstufe drei und der Schiedsrichter Patrick Alt in der Klassenstufe vier.