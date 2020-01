Konzert in Wiltingen : Vom Broadway nach Wiltingen

Wiltingen Deutschsprachigen Pop, Soul und Funk präsentiert die Band Pasquale Aleardi & die Phonauten am Samstag, 21. März, im Bürgerhaus Wiltingen. Um 20.30 Uhr geht es los. Einlass ist um 19 Uhr. Pasquale Aleardi ist Sänger und Entertainer, er hat bereits beim Kinohit „Keinohrhasen“ mitgewirkt.

An über 80 TV- und Kinoproduktionen hat der Schweizer mit italo-griechischen Wurzeln gearbeitet, etwa bei „Gotthard“ oder für die ARD in einer eigenen Krimireihe, der Verfilmung der Bestseller-Romane als „Kommissar Dupin“. Am New Yorker Broadway hat er sich im Musical „Chicago“ engagiert.