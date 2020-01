Konzert Freudenburg : Ein Tribut an U2 im Ducsaal

Freudenburg Die U2-Tribute-Show „Achtung Baby – the ultimate tribute to U2“ gastiert am Samstag, 25. Januar, im Ducsaal, Burgstraße 2, in Freudenburg. Einlass ist ab 20 Uhr. Das Konzert beginnt um 21 Uhr.

