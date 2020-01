Festnahme vor Supermarkt : Polizei schießt in Hermeskeil auf Fluchtauto

Polizei schießt in Hermeskeil auf Fluchtauto

Hermeskeil In Hermeskeil hat die Polizei mehrere Männer wegen des Verdachts auf Drogenhandel festgenommen. Bei dem Zugriff bei einem Supermarkt fiel auch ein Schuss.

Der Kaufland-Parkplatz in der Römerstraße in Hermeskeil war am Donnerstagabend, nach 18 Uhr, Schauplatz eines Großeinsatzes der Polizei. Auch das Deutsche Rote Kreuz und ein Notarzt waren im Einsatz.