Unfall in Wincheringen : Lkw-Anhänger mit Gabelstapler kippt um

Mit einem Kran wurde der LKW-Anhänger geborgen. Foto: Florian Blaes. Foto: Florian Blaes

Wincheringen Ein Lkw hat am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der Landstraße 134/Bahnhofstraße in Wincheringen einen Unfall gebaut. Nach Polizeiangaben befuhr der Fahrer die Strecke in Richtung Ortseingang, als der Anhänger in einer Kurve ins Schleudern geriet und zur Seite umkippte.

Auf dem Anhänger standen ein Gabelstapler und zwei dazugehörende Gasflaschen.