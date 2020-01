Gymnasium Hermeskeil : Infos über die Oberstufe

Hermeskeil Infos über den Eintritt in die Oberstufe gibt das Gymnasium Hermeskeil Zehntklässlern und deren Eltern am Freitag, 31. Januar, 19 Uhr, in der Bibliothek des Gymnasiums. Am Freitag, 7. Februar, 14 und 18 Uhr, gibt es persönliche Beratungen.

