Polizistenmorde vor dem Landgericht Kaiserslautern : Kusel-Prozess wird fortgesetzt: Was hat Florian V. nach seiner Verhaftung gesagt?

Kusel-Prozess wird fortgesetzt: Was hat Florian V. nach seiner Verhaftung gesagt?

Kaiserslautern Heute wird der Prozess um die tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten bei Kusel fortgesetzt. Ende Juli wurde unter anderem das Obduktionsergebnis vor Gericht besprochen, jetzt soll es heute vor allem um den Nebenangeklagten gehen.

Der Mordprozess um tödliche Schüsse auf zwei Polizisten Ende Januar bei Kusel wird heute ab 12.30 Uhr fortgesetzt. Dann will das Landgericht Kaiserslautern etwa von einem Vernehmungsbeamten hören, was der Nebenangeklagte nach seiner Festnahme ausgesagt hatte. Der 33-Jährige schweigt in der laufenden Verhandlung, er hatte jedoch vor Prozessbeginn Angaben zur Tat gemacht. Der Mann ist unter anderem wegen versuchter Strafvereitelung angeklagt, weil er geholfen haben soll, Spuren zu verwischen.