Polizistenmord-Prozess geht weiter : Beweisaufnahme im Kusel-Prozess geht weiter – welche Hinweise liefert das Handy von Andreas S.?

Foto: dpa/Uwe Anspach 12 Bilder Saarländer wegen Mordes an zwei Polizisten angeklagt – Bilder aus dem Gerichtssaal

Kaiserslautern Am Donnerstag geht der Prozess um die tödlichen Schüsse auf Polizisten bei Kusel weiter. Nachdem sich der Hauptangeklagte Andreas S. am Dienstag rege an den Zeugenbefragungen beteiligte, soll sich jetzt unter anderem klären, welche Hinweise sein Handy liefert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Mordprozess um tödliche Schüsse auf zwei Polizisten Ende Januar nahe Kusel wird am Donnerstag (9.00 Uhr) mit weiteren Zeugen fortgesetzt. Dazu erwartet das Landgericht Kaiserslautern unter anderem elf Beamte aus dem benachbarten Saarland. Zudem soll ein Sachverständiger berichten, was die Untersuchung des Mobiltelefons des Hauptverdächtigen erbracht hat. Ein weiterer Zeuge soll zur Vergangenheit des 39-Jährigen aussagen.

Der Mann steht seit dem 21. Juni vor Gericht. Er soll der Anklage zufolge bei einer nächtlichen Fahrzeugkontrolle nahe Kusel eine Polizeianwärterin (24) und einen Polizeikommissar (29) mit Gewehrschüssen in den Kopf ermordet haben, um Jagdwilderei zu verdecken. Die Gewalttat sorgte bundesweit für Entsetzen. Ein Komplize (33) ist wegen versuchter Strafvereitelung angeklagt. Er soll geholfen haben, Spuren zu verwischen.

(dpa)