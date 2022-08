Aus dem Sitz geschleudert : Unglück auf Achterbahn mit getöteter Saarländerin: Staatsanwalt ermittelt – Freizeitpark bleibt geschlossen

Weiterhin gesperrt: Nach dem tödlichen Zwischenfall auf einer Achterbahn bleibt der Freizeitpark an der Mosel gesperrt. Foto: dpa/Harald Tittel

Klotten/Koblenz Eine Frau aus dem St. Wendeler Land ist aus dem Sitz einer Achterbahn geschleudert worden und acht Meter in die Tiefe gestürzt. Das Opfer starb noch am Unfallort. Die Staatsanwaltschaft in Koblenz ermittelt nun. Unterdessen werden schwere Vorwürfe gegen den Betreiber des Freizeitparks an der Mosel laut.

Erst ist sie in ihrem Sitz hin- und hergerutscht. Dann verlor die Saarländerin vollends den Halt und wurde von der Achterbahn geschleudert. Dies ist der tragische Sachverhalt, wie er sich zurzeit der Staatsanwaltschaft in Koblenz darstellt. Die Ermittlungsbehörde übernahm am Montag, 8. August, das Verfahren. Sie will nun herausfinden, wie es am Samstagnachmittag zu dem tödlichen Unglück kommen konnte.

Dabei stürzte die 57-Jährige aus dem St. Wendeler Land acht Meter in die Tiefe. Wiederbelebungsversuche an der Unglücksstelle blieben erfolglos. Eine Obduktion soll nun die genaue Todesursache klären, heißt es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft vom Montag.

Außerdem sei zu klären, was mit dem Wagen ist, den das Opfer nutzte. Dazu werde ein Gutachter eingeschaltet, wird angekündigt. Untersucht werden sollen zudem amtliche Unterlagen zur Genehmigung und Prüfung der Achterbahn. Weiter Zeugen verhöre die Polizei.

Unterdessen erhob ein Beobachter nach Medienberichten schwere Vorwürfe gegen den Betreiber des Wild- und Freizeitparks Klotten bei Cochem an der Mosel. Demnach sei vor Fahrtbeginn nicht überprüft worden, ob die Verschlussbügel eingerastet sind. Dies sei aber im Regelfall üblich.