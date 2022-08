Plädoyer vor dem Landgericht Trier : Prozess um Amokfahrt in Trier: Verteidigung fordert Unterbringung in Psychiatrie für Angeklagten

Prozess um Amokfahrt in Trier: Verteidigung fordert Unterbringung in Psychiatrie für Angeklagten

Im Prozess um die tödliche Amokfahrt in Trier hat die Verteidigung des Angeklagten ihr Plädoyer vorgetragen – und eine Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie gefordert. Wie die beiden Verteidiger die Forderung begründen.

Im Prozess um die tödliche Amokfahrt in Trier hat die Verteidigung am Donnerstag die Unterbringung des Angeklagten in einer geschlossenen Psychiatrie gefordert. Das Urteil in dem Verfahren vor dem Landgericht Trier soll nach Angaben der Vorsitzenden Richterin Petra Schmitz am 16. August verkündet werden - fast ein Jahr nach Prozessbeginn.