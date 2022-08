57-Jährige Besucherin aus dem Saarland tot : Betrieb der Achterbahn im Freizeitpark Klotten verboten – Obduktionsergebnis liegt nach Sturz aus Achterbahn vor

Klotten/Koblenz Die im Wild- und Freizeitpark Klotten an der Mosel ums Leben gekommene Saarländerin ist durch den Sturz aus der Achterbahn gestorben. Das hat die Obduktion ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz am Mittwoch mit. Der Kreis Cochem-Zell hat nach dem tödlichen Unfall den Betrieb der Achterbahn zunächst verboten.

Am vergangenen Samstag (6. August) war die 57-Jährige aus Nohfelden aus der fahrenden Achterbahn im Wild- und Freizeitpark Klotten gestürzt. Sie erlitt tödliche Verletzungen. Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg. Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz an diesem Mittwoch (10. August) mitteilt, hat die Obduktion ergeben, dass die Saarländerin durch den Sturz ums Leben kam. Der Anfangsverdacht einer Straftat habe sich bislang nicht ergeben. Wann ein in Auftrag gegebenes Gutachten zu dem Vorfall vorliege, sei noch nicht absehbar. Unterlagen zu der Achterbahn seien sowohl von der Aufsichtsbehörde als auch vom Betreiber zur Verfügung gestellt worden. Sie würden zurzeit ausgewertet, darüber hinaus würden Zeugen vernommen.