Schwere Körperverletzung : Attacke in Zweibrücken – Mann schlägt Kind (9) nieder

Attacke in Zweibrücken – Mann schlägt Kind (9) nieder

Die Polizei ermittelt nach Attacke auf Kind in Zweibrücken. (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Zweibrücken Ein neun Jahre alter Junge ist mitten in Zweibrücken von einem Mann niedergeschlagen und verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag (20. September) mitteilt, radelte das Kind am Donnerstagabend an einer etwa zehnköpfigen Gruppe junger Männer vorbei, die sich stritten. Der Junge wurde aus der Gruppe heraus angesprochen, fuhr aber weiter.