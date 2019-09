Heftige Hiebe statt großer Liebe : Freitag, der 13. – Pfälzer Hochzeit gerät völlig aus den Fugen

Die Polizei musste bei einem Hochzeit in der Pfalz für Ordnung sorgen. (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Otterberg Die Polizei muss heftig streitenden Bräutigam und Vater trennen.

Eine Hochzeitsfeier in Otterberg/Kreis Kaiserslautern hat einen unglücklichen Verlauf genommen. Denn statt der großen Liebe standen heftige Hiebe auf dem Programm. Nach Angaben eines Kaiserslauterer Polizeisprechers hatten sich am Freitagabend, 13. September, der Bräutigam und sein Schwiegervater eine faustdicke Auseinandersetzung geliefert. Gäste mussten die Polizei alarmieren, um wieder für Ruhe zu sorgen. Als die kam, zeigten sich die Streithähne gegenseitig wegen Körperverletzung an.