Zehnte Ausgabe lockt mehr Besucher : Startschuss für Jubiläumsausgabe des Krimifestivals „Tatort Eifel“

Daun Die Veranstalter verzeichnen „besonders hohes“ Interesse an der 10. Ausgabe des Festivals.

Mit der Titelmelodie zum Fernseh-„Tatort“ ist das Krimifestival „Tatort Eifel“ am vergangenen Freitagabend an den Start gegangen. Jazzmusiker Klaus Doldinger, der die Melodie 1970 komponiert hatte, eröffnete bei einem Konzert mit dem Krimi-Intro die zehnte Auflage des Festivals. Der Musiker heizte mit seiner Band Passport rund 400 Krimifans in Daun ein.