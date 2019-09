Saarburg : Martin Tingvall tritt in der Saarburger Stadthalle auf

Saarburg Martin Tingvall gibt am Freitag, 8. November, ein Konzert in Saarburg. Beginn in der Stadthalle ist um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Tingvall hat unter dem Titel „The Rocket“ in diesem Jahr sein drittes Piano-Solo-Album veröffentlicht. Er sagt dazu: „Unsere Welt unterliegt einem unglaublich schnellen Wandel. Die Digitalisierung verändert fast alle gesellschaftlichen Bereiche sowie unser tägliches Leben. Mit diesem Album wollte ich einen Gegenpol der Ruhe dazu entwerfen. Gleichzeitig erforsche ich für mich auch neue musikalische Welten.“